Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Kleve : Leiharbeiter aus Emmerich wegen Messerangriff vor Gericht

Am Montag begann der Prozess. Vier von fünf Zeugen erschienen nicht. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Emmerich/Kleve Ein rumänischer Leiharbeiter ist im Mai in einer Unterkunft in Emmerich-Praest mit einem Messer verletzt worden. Der mutmaßliche Messerstecher, ein 36-jähriger Landsmann, steht seit Montag in Kleve vor Gericht.