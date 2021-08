Isselburg : Leichenfund - Polizei geht weiterhin von einem Verbrechen aus

Isselburg 15 Minuten von Isselburg entfernt beschäftigt sich die niederländische Polizei mit einem mysteriösen Fall. Mithilfe aus Deutschland ist wichtig. Inzwischen ist klar, wer das Opfer ist.

Darum geht es: Am 6. August, es war ein Freitag, wurde dort am Morgen an der Straße „Beggelderpad““ eine Leiche gefunden. Es gab keine Hinweise auf die Identität, es gab keine Vermisstenanzeige.

Die Polizei bittet jeden, der den Mann (Foto) gesehen hat, diese Information zu melden. Da gilt auch für Menschen, die Kenntnis über den Aufenthaltsort des Mannes in den zwei Wochen vor dem Fund des Opfers am Freitag, 6. August, haben, oder die wissen, mit welchen Personen das Opfer Kontakt hatte.

Am heutigen Donnerstag, 19. August, und Freitag, 20. August, wird in der Umgebung des Fundortes eine Informationstafel platziert, um weitere Zeugen zu finden, denen in der Gegend rund um den Beggelderpad in Breedenbroek zwischen Donnerstag, 5. August, ab 19 Uhr, und Freitag, 6. August, um 7 Uhr etwas aufgefallen ist. In dieser Zeit muss die Tat geschehen oder die Leiche dorthin geschafft worden sein.