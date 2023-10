Leichenfund in Rees 14-Jährige bedroht – Vater des Toten meldet sich zu Wort

Im Falle des 30-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort, der in der vergangenen Woche nach einer Auseinandersetzung am Kirchplatz in Rees seinen schweren Stichverletzungen erlag, hat sich jetzt der Vater des Getöteten zu Wort gemeldet. Nachdem er sich bereits in den Tagen zuvor via Facebook äußerte, sprach er jetzt mit der Bild-Zeitung über die angeblichen Hintergründe der Streitigkeiten.