Leichenfund in Rees Suche nach dritten Täter dauert an

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund von Rees in der vergangenen Woche sucht die Polizei weiterhin nach dem dritten Mann, der sich mit zwei weiteren Tätern Zutritt zu der Wohnung am Kirchplatz verschafft haben soll. Wie berichtet, soll das Trio in der Nacht zu Mittwoch in die Wohnung eingedrungen sein, wo private Streitigkeiten mit einem 30-jährigen Reeser eskalierten. Der Reeser setzte sich mit einem Messer zur Wehr und verletzte dabei einen 30-Jährigen aus Kamp-Lintfort so schwer, dass dieser dabei ums Leben kam.