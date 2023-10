Leichenfund in Rees Aus Notwehr erstochen

Wie berichtet, war in der Nacht zu Mittwoch ein 30 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort in der Reeser Innenstadt ums Leben gekommen. Zuvor war er in eine Auseinandersetzung mit einem 30-Jährigen aus Rees in einer Wohnung am Kirchplatz verstrickt. Der Reeser wurde als Tatverdächtiger noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Die Leiche des Mannes, der sich mit schweren Verletzungen noch über die Straße auf eine Grünfläche schleppte, wurde etwa in Höhe des Hauptportals der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt entdeckt.