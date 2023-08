Leiche in Elten gefunden Tatverdächtiger hat weder Auto noch Führerschein

Staatsanwalt Fabian Glöckner ist überzeugt, dass die Polizei in Siegen den Mann in Untersuchungshaft genommen hat, der in der Nacht vom 13. auf den 14. August seine ehemalige Partnerin in Emmerich-Elten auf dem Feldweg Zassentrik getötet hat: „Wir haben den Mann nicht ohne Grund wegen Totschlags in U-Haft genommen.“ Der 23-Jährige hat indes von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.