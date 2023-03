„Job4U?“ in Rees Teilnehmerrekord bei Lehrstellenbörse

Und noch mehr hat sich verändert: „Der Mangel an Fachkräften ist auch in unserer Region angekommen, deshalb gehen die Firmen und Verbände ganz anders auf die Jugendlichen zu als noch vor einigen Jahren“, sagt Heinz Streuff. Flexible Arbeitszeiten, vergleichsweise gute Bezahlung in den Ausbildungsjahren oder auch ein „Azubi-Flitzer“, also ein parallel zur Lehre bereitgestelltes Auto zur privaten Nutzung, gehören immer öfter zum geschnürten Wohlfühlpaket, mit dem die Firmen den talentierten Nachwuchs schon früh an sich binden möchten.