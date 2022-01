„Job 4 U?“ : Lehrstellenarena erstmals unter freiem Himmel

REES Die Stadt Rees und das Reeser Wirtschaftsforum organisieren auch in diesem Jahr wieder die Lehrstellenarena „Job4U?“. Die Börse wird erstmals als Outdoor-Veranstaltung stattfinden.

(bal) Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher teilte jetzt erste Details zu der Veranstaltung mit. Termin ist Dienstag, 15. März, von 14 bis 17 Uhr auf dem Schotterparkplatz direkt neben dem Schulzentrum am Westring. Für ausbildende Betriebe, Institutionen, Weiterbildungsinstitute, Hochschulen und die Agentur für Arbeit besteht dabei die Gelegenheit ihr Beratungs- und Informationsangebot anzubieten. Die Aussteller erhalten einen Platz für ihr Firmenfahrzeug und können ihre Präsentationen vor dem Fahrzeug aufstellen. Für Firmenvideos können entsprechende QR-Codes auf dem Fahrzeug platziert werden, so dass die Schülerinnen und Schüler darauf per Smartphone Zugriff haben. Das Wirtschaftsforum und die Stadt arbeiten an weiteren Möglichkeiten der Präsentation. Ein abwechslungsreiches Programm ist begleitend geplant. Hintergrund des neuen Ablaufs ist natürlich die Corona-Pandemie. Nach derzeitigem Stand wird bei der Lehrstellenarena unter freiem Himmel die 3G-Regel gelten.