„Frittenknaller“ und asiatisches Restaurant in Emmerich Die Gastro-Leerstände auf der Promenade sind bald vorbei

Die Mitarbeiter arbeiten mittlerweile nicht mehr an der Fritteuse, sondern bei seinen „Fireworks“. Denn der Niederländer mit Wohn- und Firmensitz in Elten hat als Feuerwerker jede Menge zu tun, sagt er. Das Geschäft läuft, aber die Gastronomie ist zeitaufwändig. „Ich habe noch drei Firmen in Frankreich und jetzt auch noch ein Hotelschiff in Eemshaven“, sagt Wolff. „Der Umsatz war sehr gut“, so Wolff. Aber wer in die Gastronomie einsteige, müsse viel Zeit mitbringen und Engagement.