Landgericht in Siegen verurteilt 24-jährigen Syrer Lebenslange Haftstrafe für den Mord in Elten

Zur Erinnerung: Am 14. August 2023 war die junge Frau morgens von Holzbauer Bernhard Landers tot auf einem Feldweg in Elten gefunden worden. Zuvor hatte eine Hundertschaft der Polizei in ihrer Heimatstadt die Frau gesucht, nachdem diese als vermisst gemeldet worden war. Dann war rasch klar, dass die Tote in Elten die Vermisste ist. Sofort fiel der Verdacht auf ihren ehemaligen Lebensgefährten und Vater ihrer beiden kleinen Kinder, der festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft saß.