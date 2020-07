15 Beschäftigte und 30 Klienten betroffen : Lebenshilfe stellt ihren ambulanten Pflegedienst ein

REES/EMMERICH Zum Oktober streicht die Lebenshilfe Unterer Niederrhein ihren ambulanten Pflegedienst. Der seit zwei Jahren angebotene Service sei von Anfang an hochdefizitär gewesen, so die Begründung.

Dafür gibt es nach Auffassung der Lebenshilfe mehrere Gründe. „Das Bundesteilhabegesetz hat sich nicht in der von uns erwarteten Richtung entwickelt“, so Töller. Das schon 2017 verabschiedete Gesetz hat grundlegende Leistungen der Eingliederungshilfe neu bewertet und verteilt. Menschen mit Handicap, die etwa in einer Wohnform leben, hätten für die pflegerische Leistungen auf den Pflegedienst zurückgreifen können. Töller: „Die Nachfragen waren aber verhalten. In den zwei Jahren konnten wir nicht genügend Klienten gewinnen.“