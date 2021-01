Lebenshilfe Unterer Niederrhein : Werkstattbetrieb kann wieder starten

Blick auf eine Werkstatt der Lebenshilfe in Rees-Groin. Am Montag darf dort wieder gearbeitet werden. Foto: Lebenshilfe

REES Nachdem in den Lebenshilfe-Werkstätten in Groin und an der Empeler Straße 15 Mitarbeiter positiv getestet wurden, gab es keine weiteren Ansteckungen mehr.

(RP) Vorsorglich hat die Lebenshilfe den Werkstattbetrieb in Rees auf Grund von 15 Verdachtsfällen pausiert. Am kommenden Montag können die Beschäftigten ruhigen Gewissens zur Arbeit zurückkehren. Insgesamt 15 Beschäftigte hatte die Lebenshilfe Werkstatt in Rees mit einem Corona-Schnelltest innerhalb einer Woche positiv getestet. Aufgrund dieser Lage haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den Betrieb für eine Woche zu pausieren, um das Infektionsgeschehen bewerten und weitere Maßnahmen treffen zu können. Nun gibt es mehr Sicherheit: Weitere Ansteckungen haben nicht stattgefunden.

„Allen Betroffenen geht es gut und sie zeigen bisher leichte bis gar keine Symptome. Wir wünschen ihnen eine gute Besserung“, sagt Lars Weyrauch, Geschäftsbereichsleiter der Lebenshilfe Werkstätten Unterer Niederrhein GmbH.

Mit dieser Lage öffnet die Lebenshilfe ruhigen Gewissens und in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt den Werkstattbetrieb wieder am Montag. „Die Situation zeigt“, so Weyrauch, „dass es richtig ist, zu reagieren, aber auch, dass unsere Hygienekonzepte wirken. Ein größeres Ausbruchgeschehen durch unsere bereits bestehenden Maßnahmen konnte und können wir verhindern.“