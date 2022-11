Unterstützung für Menschen mit Handicap Lebenshilfe in Emmerich erweitert ihr Familien-Angebot

Die Angebote des FuD sind vielfältig. Zum einen bietet er pflegenden Familienangehörigen Freiräume an, die sie zur Entlastung und zum Erhalt der eigenen Gesundheit brauchen. Zum anderen ermöglicht er es Menschen mit Handicap vom Kita- bis ins Erwachsenenalter aktiv und möglichst selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.