Festival am Wochenende in Haldern „Team F“: Inklusion beim Punk-Festival

Rund zwölf Personen mit Handicap unterstützen das PMP-Festival am Wochenende in den verschiedenen Veranstaltungsbereichen – gemeinsam mit den weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Begleitet werden sie von Einsatzkräften der Lebenshilfe, die als Schnittstelle anleiten und unterstützen – sofern überhaupt erforderlich. „Unser Ziel ist es hier, Begegnungen und Gemeinschaften zu entwickeln – vielleicht auch über das Team F hinaus“, sagt Ole Engfeld. Die Zusammensetzung der Gruppe ist immer eine andere. Die Freizeittreffs in Emmerich, Rees, Wesel und Xanten haben zusammen rund 230 Mitglieder. Besteht die Möglichkeit eines Einsatzes bei einer Veranstaltung, fragen die Standortleitungen rum, wer Interesse hat, mitzumachen. Dabei müssen aber auch viele Fragen berücksichtigt werden: Wie kann der Transport erfolgen, ist die Veranstaltung barrierefrei, macht es für die Person selber Sinn, in einem meist lauten und wuseligen Umfeld tätig zu werden? Eine Aufwandsentschädigung erhält die Lebenshilfe nicht. Das Team F behält sich aber vor, keine Verpflichtungen einzugehen und nur dort zu unterstützen, wo es selber Spaß dran hat und kein wirtschaftliches Interesse besteht. „Am Ende freuen wir uns über etwas zu trinken und zu essen“, so Engfeld. Und natürlich über ganz viele Begegnungen. Die nächste Unterstützung steht in vier Wochen an beim Eselrock in Wesel.