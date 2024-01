Lebenshilfe Rees-Groin Einmal den Papst sehen: Traum erfüllt

„Mein Vater war sehr gläubig und hat mich schon als kleines Kind in die Kirche und den Prozessionen mitgenommen. So bin ich zum Glauben gekommen“, erzählt Gerd Scholz. Viele Jahre arbeitete er im Entsorgungsdienst einer Klinik in Wesel. „Hier erzählte mir ein Kollege von der Generalaudienz des Papstes“, so Gerd Scholz. „Da wollte ich dann auch mal hin.“ Doch an eine Reise allein war bisher nicht zu denken. Seit seiner Geburt lebt Gerd Scholz mit einer geistigen Behinderung und ist auf Unterstützung angewiesen.