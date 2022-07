Maveric aus Emmerich mit Ikke Hüftgold im Studio : „Layla ist einfach ein geiler Song“

Nahmen zusammen einen Song auf: Maveric Hülsmann und Ikke Hüftgold (r.). Foto: Paul Pasytsch

Emmerich Ikke Hüftgold hat den Partyhit produziert über den derzeit heftig diskutiert wird. Maveric Hülsmann aus Emmerich hat gerade mit Hüftgold seine erste Single aufgenommen. Zu der ganzen Debatte hat er eine klare Meinung.

Von Sebastian Latzel

Der Song „Layla“ ist im Moment in aller Munde. Das Lied über die gleichnamige „Puffmama“ ist aus den Kirmeszelten in Düsseldorf verbannt worden. „Zu sexistisch“, lautet der Vorwurf. Produziert hat den Hit Matthias Distel alias Ikke Hüftgold. Den Star der Mallorca-Partyszene hat Maveric Hülsmann aus Emmerich jetzt im Studio getroffen. Zusammen haben sie einen Song aufgenommen. Für den 26-Jährigen fühlt sich alles noch wie ein Traum an.

Hülsmann ist ein echter Mallorca-Fan. Gut ein Dutzend Mal war er schon auf der Balearen-Insel. Zumeist mit verschiedenen Fußball-Mannschaften aus Emmerich, wo er bereits den Spitznamen Mc Malle verpasst bekam. „Die Insel ist einfach super“, findet der 26-Jährige, der besonders die dortige Partyszene und die Mallorca-Hits schätzt. Und natürlich ist er ein beinharter Fan von Ikke Hüftgold. Die Debatte um den Hit „Layla“ kann er nicht verstehen. Maveric Hülsmann hat dazu eine ganz klare Meinung: „Das ist doch einfach nur ein geiler Song, der Party und Stimmung macht.“ Da Sexismus reinzuinterpretieren, sei totaler Schwachsinn. „Das geht es nur um eine fiktive Person. Wenn man sich über den Song aufregt, müsste man die meisten Rap-Texte zensieren. Ich weiß nicht, warum die Leute deswegen so ein Fass aufmachen“, sagt der Emmericher für den bei einem Song vor allem wichtig ist, dass er gute Laune macht.

Zu dem Song wurde im Studio in Limburg auch gleich ein Video produziert. Foto: Paul Pasytsch Foto: Paul Pasytsch

Vor drei Jahren hatte er dann plötzlich selbst eine Mallorca-Melodie im Ohr. Den Song „Halt doch mal die Klappe“ sang er seinen Jungs im Bus vor. Die waren ganz begeistert. Maveric Hülsmann hatte Feuer gefangen. Er dachte sich: Vielleicht mache ich noch einen Song. So entstand dann auch „Party Kalle“. Alles aber bisher nur A Capella. Heißt: Der 26-Jährige sang ohne Hintergrundmusik. Doch jetzt hatte es ihn gepackt. Er wollte seine Mallorca-Songs auch im Studio aufnehmen. Um Geld zu sammeln, startete er eine Crowdfunding-Aktion. Dabei kamen immerhin 1600 Euro zusammen. „Es war riesenklasse, dass so viele an mich geglaubt haben. Ohne sie hätte ich es nie geschafft“, sagt der Emmericher, der normalerweise bei der Zollagentur im Büro sitzt und nie vorher in einem Tonstudio war.

Jetzt buchte er sich in Haldern im Studio ein, sang die beiden Songs, mischte einen Beat und Dance-Floor-Sounds darunter. Während der Aufnahmen schrieb er gleich noch einen Song: „Vodka Lemon“. Seine Kumpels sagten ihm: „Vodka-Lemon ist am geilsten, nimm doch den.“ Als großer Fan von Ikke Hüftgold schickte Maveric Hülsmann ihm ein Demo seines Songs. „Ich habe das abends abgeschickt und gewartet und gewartet. Es kam keine Reaktion, da habe ich gedacht: Das ist wohl nix.“ Umso größer war die Überraschung als am nächsten Morgen eine Nachricht von Ikke Hüftgold kam: „Super Song, willst du den nicht professionell aufnehmen?“ Noch besser: Hüftgold bot an, mit dem Emmericher im Duett zu singen. Das haute ihn förmlich um: „Das ist alles noch total surreal, ich hatte doch mit Musik nie was zu tun und jetzt plötzlich die Chance, ein Lied professionell zu produzieren.“ Mittwoch ging es nach Limburg mit Ikke Hüftgold ins Studio, dann wurde auch gleich noch ein Video dazu gedreht. Da die Stimme vom Mallorca-Besuch vor zwei Wochen noch etwas angeschlagen war, lutschte Maveric Hülsmann wie verrückt Eukalyptusbonbons. So ging es dann.

Natürlich war im Studio dann auch die Debatte über „Layla“ Thema. Ikke Hüftgold hatte sich ja schon öffentlich geäußert. Solche Gagahits gehörten seit 40 Jahren zur Ballermann-Kultur, hatte er gesagt. „Ikke ist keinen Millimeter sexistisch, so sind die Songs aus Malle eben. Das wollen die Leute auch hören, deshalb steht der Hit ja auch in Österreich auf Platz eins“, sagt Maveric Hülsmann. Jetzt werde gerade eine niederländische Version produziert. Da rege sich niemand auf. „Nur wir in Deutschland machen da wieder ein Riesending draus.“

„Der Tag war mega, alle waren supernett. Es war total interessant zu sehen, wie das alles in einem Profistudio abläuft“, erzählt er begeistert. „Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die ganzen Leute, das Label und alle drumherum, sich um meinen Song kümmern.“ Greifbar wird er das dann spätestens im August haben. Dann kommt die Single raus. Wie er den Song vorstellen wird, ist noch offen. „Aber ich will natürlich schon auch live singen.“ Auftreten wird er unter dem Namen „Maveric“.

Traum wäre, den Song dann auch tatsächlich einmal auf Mallorca zu präsentieren – am besten im Megapark.