In Emmerich fliegen die Fetzen Lautstarker Streit um die Führung in der BGE

Die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) steht vor einer Zerreißprobe. In ihrer Ratsfraktion brodelt es gewaltig. Am Montagabend ist Jörn Bartels als stellvertretender Fraktionsvorsitzender abgewählt worden. Vorausgegangen war eine hitzige Debatte, die Wortbeiträge sollen zeitweise in einer Lautstärke geäußert worden sein, dass sie sogar in anderen Zimmern im Rathaus zu hören waren.