So läuft es in Emmerich und Rees So werden die Bürger ihr Laub los

In Rees ist wie in vielen Kommunen die Biotonne Pflicht. Wer allerdings nachweisen kann, dass er im heimischen Garten kompostiert, der kann auf die Biotonne verzichten. Abgeben kann man in Rees das Laub auch am Kompostplatz. Drei Euro kostet eine Kofferraum-Ladung voll Grünschnitt oder Laub, für einen Anhänger sind fünf Euro fällig. Der Kompostplatz an der Bergswicker Straße hat freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. In den Monaten Dezember, Januar und Februar bleibt der Kompostplatz dann geschlossen.