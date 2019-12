Autohof in Heelden : Lastwagen brennt an Tankstelle aus

Blick auf das ausgebrannte Führerhaus des Lastwagens. Foto: schulmann

Isselburg Ein polnischer Lastwagen ist am Mittwoch um 14.30 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einer Tankstelle ausgebrannt. Zum Glück war das Fahrzeug so weit weg von dem Gebäude entfernt, dass die Flammen nicht so weit reichten.

Ort des Geschehens war der Autohof in Heelden in der Nachbarschaft zur A3-Anschlussstelle Rees. Die Polizei geht davon aus, dass es im Motorraum zu einem technischen Defekt gekommen ist. Eine schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Zahlreiche Anrufe gingen bei der Feuerwehr ein, die die Flammen später unter Kontrolle bringen konnte. Der Lkw-Fahrer wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw brannte völlig aus, der Autohof wurde komplett abgesperrt, auf der B67 bildete sich ein langer Rückstau bis nach Rees.

