Gemeinsames Foto : Auf Tuchfühlung mit Meghan und Harry

Lars Giesen (Mitte) mit Meghan und Harry. Die Aufnahme entstand am Dienstag in Düsseldorf bei der Einweihung eines Sonderzugs für die „Invictus Games“. Foto: Lars Giesen

BISLICH/REES Der gebürtige Reeser Lars Giesen traf das ehemalige Prinzenpaar in Düsseldorf und durfte sich mit ihm fotografieren lassen. Nun hofft er, dass das Foto eines Tages auch signiert wird.

(ms) Lars Giesen, aufgewachsen in Rees und wohnhaft in Bislich, lebt für sein großes Hobby: das Sammeln von Autogrammen und Fotos, auf denen er mit Prominenten um die Wette lächelt. Sogar mit dem Papst hat er sich schon im Vatikan fotografieren lassen, dazu immer wieder mit Hollywood-Größen wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone oder mit der gesamten deutsche Show-, Sport- und Politikbranche.

Seit Dienstag ist seine riesige Sammlung um zwei namhafte Mitglieder der königlichen Familie reicher: Prinz Harry und seine Frau Meghan nahmen Lars Giesen in ihre Mitte, um beim Besuch in Düsseldorf ein gemeinsames Foto zu machen.

Dabei war Giesen mit sehr gedämpften Hoffnungen in die Landeshauptstadt gefahren, zumal er durch berufliche Termine und einen Arztbesuch seiner jüngsten Tochter viel zu spät für die ersten öffentlichen Auftritte des Prinzenpaares eintraf. Doch es blieb noch ein kleinerer Termin am späten Nachmittag: Prinz Harry weihte einen Sonderzug der Rheinbahn ein, der für die „Invictus Games“ (ein Sportwettstreit für versehrte Soldaten) umgestaltet wurde. „Das fand abseits des großen Andrangs statt, es waren nicht so viele Fans dort“, erklärt Lars Giesen.