Demonstration : Landwirte kündigen Protest-Fahrt an

Familie Markett: Noah, Vater Christoph, Laurenz, Mutter Tanja und Julia (es fehlt Jonathan). Foto: Monika Hartjes

Niederrhein Der kommende Dienstag dürfte für so manchen Autofahrer zur Geduldsprobe werden: Bis zu 150 Traktoren nehmen dann zwischen Wesel und Rees an einer Demonstrationstour gegen die neue Düngeverordnung teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Am Dienstag wird es eng auf den Straßen. Es werden hunderte von Traktoren erwartet. Während etliche Landwirte zu einer Demonstration nach Bonn fahren, werden andere vor Ort demonstrieren. Rund 100 bis 150 Fahrzeuge aus Rees, Emmerich, Kleve und Umgebung werden an der Niederrheinhalle in Wesel erwartet und von dort eine Rundfahrt bis Rees starten. „Wir wollen auf uns aufmerksam machen“, sagt Christoph Markett, staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt aus Esserden, der an der Demo-Veranstaltung teilnehmen wird. „Wir sind verärgert: Immer wieder neue Verordnungen aus Brüssel und Berlin für uns Landwirte und immer wieder werden wir verantwortlich gemacht, beispielsweise für die hohen Nitratwerte im Grundwasser. Dabei ist bewiesen, dass es dafür auch andere Quellen gibt.“

Im Fokus der Demonstration steht die Überarbeitung der Düngeverordnung. Landwirte müssen sich mit verschärften Regeln schon im kommenden Frühling auseinandersetzen, wenn es nach den Plänen der Bundesregierung geht. So dürften sie zwanzig Prozent weniger Gülle auftragen als bisher. „So eine Verordnung bringt das Fass zum Überlaufen. Wenn eine Pflanze weniger Düngung bekommt, wächst sie auch schlechter und bringt weniger Ertrag“, erklärt Markett, der sich wie seine Kollegen wünscht, dass bei der Gesetzgebung Landwirte mit an den Tisch geholt werden, die etwas von der Praxis verstehen. Die Bauern wollen nicht einfach schlucken, was ihnen vorgesetzt wird.

info Whatsapp verbindet auch Protestler Organisation Am kommenden Dienstag, 22. Oktober, demonstrieren die Bauern erneut auf dem Bonner Münsterplatz. Der Protest am vergangenen Montag war von Verbänden organisiert. Diesmal werden die Landwirte selbst aktiv, einige tausend haben sich unter anderem in WhatsApp-Gruppen organisiert. Vor Ort In Rees werden die Landwirte am Dienstag gegen vier Uhr nach Bonn losfahren.

Zwischen sieben und acht Uhr werden die Landwirte sich mit ihren Traktoren an der Niederrheinhalle in Wesel treffen. Begleitet werden sie auch von Lohnunternehmern, Leuten aus dem Landhandel und aus Landmaschinenwerkstätten. Die Route wurde mit der Polizei und dem Ordnungsamt besprochen. Die Polizei in Wesel und Kleve wird heute dazu eine gemeinsame Presseerklärung herausgeben. Der Weg geht über die Weseler Rheinbrücke, die Xantener Straße entlang, an Xanten vorbei, durch Vynen, Niedermörmter und Obermörmter, dann über die Reeser Rheinbrücke zum Parkplatz am Westring, wo zwischen 12 und 13 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden wird.

„Da viele von uns nicht nach Bonn können, wollen wir vor Ort auf unsere Situation aufmerksam machen“, so Christoph Markett, der einen Milchviehbetrieb hat. „Gerade wir deutschen Landwirte haben hohe Auflagen, auch in Bezug auf den Tierschutz. Es ist doch in unserem eigenen Interesse, dass die Tiere gesund sind.“ Kein anderes Land habe in der Landwirtschaft so viele Kontrollen und Verordnungen wie Deutschland. „Wir produzieren in guter Qualität und nachhaltig“, so der 35-jährige Landwirt, der sich mehr Wertschätzung wünscht. Stattdessen nehme die Akzeptanz immer mehr ab, etliche Landwirte haben ihre Höfe aufgrund der Auflagenflut, die auch finanziell zu Lasten der Bauern gehe, aufgegeben. „Unsere Anzahl wird immer kleiner, als Wählergruppe sind wir wohl nicht mehr interessant“, so Markett.