Landwirt aus Uedem gesteht Prügelattacke

Am Montag wird der Prozess vor dem Landgericht in Kleve fortgesetzt. Foto: NN/n.n.

Kreis Kleve Ein 46-jähriger Uedemer muss sich vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung verantworten. Beide Opfer stammen aus Emmerich. Sie sind Veterinäre.

Schreckliche Szenen offenbarten sich am 19. Oktober 2016 in Uedem zwei Mitarbeitern des Veterinäramtes: Bei der Routinekontrolle eines Schweinestalls entdeckten sie Tiere mit abgebissenen Ohren und Schwänzen, mit Abszessen und Nabelbrüchen.