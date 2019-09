Ausbildung : Traumnote: Landrat lobt Alexander Beltermann

Rees (RP) Alexander Beltermann aus Rees, der sein duales Studium „Kommunaler Verwaltungsdienst/Allgemeine Verwaltung“ bei der Kreisverwaltung Kleve mit dem „Bachelor of Laws“ und der Note „Sehr gut“ abgeschlossen hat, erfuhr nun von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, dass er mit seinem Notenschnitt von 1,1 sogar Jahrgangsbester ist.

Das duale Studium „Kommunaler Verwaltungsdienst/Allgemeine Verwaltung“ setzt sich aus theoretischen Studienabschnitten an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW und Praxisabschnitten in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung zusammen. Abgeschlossen wird das Studium mit einer Bachelorarbeit und einem Kolloquium. Die Beamten sind dann in der Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes der Laufbahngruppe 2 im sogenannten ersten Einstiegsamt in nahezu allen Fachbereichen und Abteilungen der Kreisverwaltung tätig. Sie bearbeiten hauptsächlich Aufgaben, die der Kreisverwaltung Kleve durch Gesetz übertragen sind. Diese qualifizierte Sachbearbeitung beinhaltet selbständiges Arbeiten und Entscheiden im eigenen Aufgabenbereich. Dazu gehören beispielsweise der Erlass von Ordnungsverfügungen, Leistungsbescheiden sowie die Planung und Überwachung der Finanzmittel.