Vergewaltigungsprozess Fall aus Emmerich - Anwalt bezeichnet Zeugin als „Lügnerin“

Der 24-jährige Angeklagte aus Rumänien, der im Februar in Emmerich eine Frau in einem Keller eingeschlossen, ihr ein Cuttermesser an die Kehle gehalten und sie schwer vergewaltigt haben soll, schwieg auch am zweiten Verhandlungstag zu den Anklagevorwürfen. Am ersten Prozesstag vor zwei Wochen hatte der Angeklagte einen seiner beiden Verteidiger eine Erklärung zu seinem Lebenslauf abgeben lassen – doch die Anklagevorwürfe hat der 24-Jährige bisher weder eingeräumt noch bestritten.