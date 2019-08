Straßenverkehr : Brücke über A3 vier Monate lang gesperrt

Emmerich (RP) Die Brücke Stokkumer Straße/Rietbroek über die Autobahn A3 wird vom Landesbetrieb Straßen.NRW abgerissen und neu gebaut. Die ersten Vorarbeiten für die Maßnahme beginnen bereits in der kommenden Woche.

Zwischen September und Dezember baut die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld eine neue Brücke über die A3. Durch eine innovative Bauweise gibt es eine kurze Bauzeit und nur zwei – statt in herkömmlicher Bauweise – drei Vollsperrungen der Autobahn an Wochenenden. Die erste Sperrung für den Abriss und die zweite für das Einfahren der vormontierten Brücke. Die Widerlager der Brücke werden aus kunststoffbewehrter Erde mit einem „Betonbalken“ als Auflager für den Überbau hergestellt. Der Überbau, eine sogenannte Verbundbrücke, wird auf einem Parkplatz an der Autobahn in der Nähe komplett vormontiert und dann über die Autobahn „eingefahren“ und abgesetzt. Nach Angabe der Autobahnniederlassung kostet der Neubau der Brücke rund 3 Millionen Euro.