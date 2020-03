Sichtung in Rees : Der Wolf ist zurück in Haffen

Dieses Foto nahm eine Frau in Haffen auf. Man sieht, wie nahe das Tier an der Bebauung ist. Foto: ja/privat

Bereits Ende Februar gelang einer Frau ein Foto des Tiers. Die Experten vom Land überprüften das Bild und stellten jetzt fest, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Damit ist ein zweites Tier in der Region.

Es war seinerzeit eine Sensation gewesen. Im Haffen am Deich war vor zwei Jahren erstmals das Foto eines Wolfs gelungen. Der Beweis dafür, dass das Tier in die Region zurückgekehrt ist. Und offenbar fühlt sich der Wolf in der Gegend recht wohl. Denn das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) teilte Mittwoch mit, dass es einen Wolfsnachweis in Rees gibt. Bereits am Donnerstag, 27. Februar, hatte eine Frau das Foto aufgenommen und an die Experten geschickt. „Das Bild ist überprüft und dabei festgestellt worden, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt“, sagt Wilhelm Deitermann vom Lanuv.

Da man nur ein Foto und keine DNA habe, sei die Identität des Tieres unklar. „Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um die im Wolfsgebiet Schermbeck ortstreue Wölfin GW954f handelt“, so das Lanuv. Diese Wölfin ist unter dem Namen „Gloria“ in der Region bekannt geworden.

INFO Haffen liegt mitten im Wolfsgebiet Wolfsgebiet Zum Wolfsgebiet Schermbeck gehört vom Kreis Wesel nur ein Teil von Rees. Haffen liegt im Wolfsgebiet.

Pufferzone Um das Wolfsgebiet eine Pufferzone eingerichtet worden. In dieser Zone liegt der komplette Kreis Kleve. Der Bereich rund um das eigentliche Wolfsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 2800 Quadratkilometern.

Mit dem Bild gibt es jetzt den bestätigten Beweis, dass sich ein weiterer Wolf in der Gegend aufhält. Wo das Tier geblieben ist, sei unklar. Momentan sei die Zeit, in der die Wölfe wandern. Gut möglich also, dass jetzt Tiere in die Region kommen.

Auf dem Foto ist zu sehen, dass das Tier sich durchaus in der Nähe von Häusern aufgehalten hat.

Die neue Sichtung wird vor allem die Schafhalter im Kreis Kleve beunruhigen. Denn die warnen schon seit längerem davor, dass ein Wolf sich auch hier ansiedeln könne.

Für Enttäuschung bei den Schäfern hat die Nachricht gesorgt, dass der Kreis Wesel und das Umweltministerium den Antrag auf Entnahme von Wölfin Gloria abgelehnt haben. Damit ist der Abschuss weiter verboten. Auch eine Vergrämung (also Vertreibung) wird es erst einmal nicht geben. „Wir hatten da was anderes erwartet“, kommentiert Hans-Josef Geurtz die Entscheidung. „Wir haben natürlich gewusst, dass das Land nicht Hurra schreien wird bei dem Antrag. Aber dass jetzt gar nichts passiert, finden wir nicht gut“, sagt der Vorsitzende der Schafzüchter und -halter im Kreis Kleve.

Geurtz ist enttäuscht, dass noch nicht einmal der Antrag auf „Besenderung“ durchgegangen ist. In diesem Fall hätte die Wölfin einen Sender bekommen. So wüsste man immer genau, wo sich das Tier gerade aufhält. Dieses Verfahren gab es beispielsweise bei einer Wölfin, die 2017 durch die Region zog. So konnte man genau nachvollziehen, dass das Tier in Emmerich über die Rheinbrücke lief.

Die Schäfer fühlen sich auch von der Ministerin alleine gelassen. Die habe bei einem Forum versichert, dass man aktiv werden würde, wenn die Wölfin noch einmal einen Zaun von 1,20 Meter Höhe überwindet. Danach habe die Wölfin diese Höhe gleich mehrfach übersprungen, passiert sei nichts. Es gebe die unterschwellige Aufforderung, die Schafe nachts in den Stall zu bringen. Darüber können die Schäfer nur den Kopf schütteln: „Schafhaltung findet draußen statt. Wie will man Tausende Schafe angesichts in den Stall bringen. Man kann doch nicht jede paar Kilometer einen Riesenstall hinsetzen“, heißt es.