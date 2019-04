Politikertreffen : Lamers und Rouenhoff gemeinsam in der Heimat

Rees Die beiden Bundestagsabgeordneten verbrachten einen Tag in ihrer Heimat.

(RP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff traf den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers in der Stadt Rees. Die beiden verbindet der Kreis Kleve in besonderer Weise. Denn der Kreis Kleve ist die Heimat beider Abgeordneter. Rouenhoff ist geboren und aufgewachsen in Goch, Lamers wuchs als Sohn des Allgemeinmediziners Paul Lamers und seiner Frau Ruth in der Oberstadt 6 in Rees auf, ging hier auf die Grundschule und wechselte dann zum Humanistischen Gymnasium nach Emmerich, wo er auch sein Abitur absolvierte.