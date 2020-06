Ratsmitglied Gerd Bartels bei Facebook : Tisch-Verbot: Lästerattacke gegen „Fritten Knaller“

Ortstermin am Rhein im Sommer 2019. Danach sollte die Genehmigung für Tische und Stühle am Rhein erfolgen. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Gerd Bartels lästert auf Facebook gegen Hajo Wolff und Günter Kantehm. Es geht um das kuriose Tisch-Verbot am Rhein aus dem Sommer 2019. Und: Die Wirte am Rhein müssen sich jetzt auf mehr Bürokratie einstellen.

Wenn man miteinander redet, ist das oft besser als übereinander. So kommen erst gar keine Missverständnisse auf.

Das gilt auch für den „Fritten Knaller“ an der Rheinpromenade. In Emmerich erinnern sich viele Menschen noch an die Posse um Tische und Stühle, die die Verwaltung im Sommer 2019 dort nicht zulassen wollte, dann aber doch den Weg bahnte, nachdem die CDU Druck ausgeübt hatte.