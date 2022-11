Rheincenter : Kik: Ladendieb reißt sich los und kann flüchten

Die Polizei fahndet nach dem Dieb, der auffällig schiefe Zähne haben soll. Foto: dpa/Carsten Rehder

Emmerich Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb, der am Dienstag in der Kik-Filiale im Rheincenter am Hottomannsdeich Beute machte. Der Dieb wurde ertappt, konnte aber flüchten.

(RP) Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann in der Kik-Filiale mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Mitarbeiter des Geschäfts bemerkten den Diebstahl. Zunächst versuchte eine 40-Jährige Angestellte, den Unbekannten festzuhalten. Er riss sich aber los. Auch ein 26-Jähriger wollte den Täter aufhalten, wurde von diesem aber beiseite geschubst. Der Mann konnte mit seiner Beute flüchten. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr.