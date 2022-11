Brutale Attacke in Emmerich : Ladendieb (31) bei „dm“ verletzt Polizisten

Emmerich Die Polizei berichtet immer häufiger über Attacken gegenüber den Beamten. In diesem Fall zeigt ein Ladendieb keine Reue, sondern wird aggressiv.

Am Donnerstag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in Drogeriemarkt „dm“ an der Kaßstraße in Emmerich. „Der Beschuldigte zeigte sich gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten unkooperativ und aggressiv“, schreibt die Polizei.