Der Motor war offengelegt : Kurios: Unbekannte Frau erleidet Verbrennung in Imbisswagen

Emmerich Dieses Provisorium hätte ganz schlimm enden können. Die Polizei teilt den Fall am Freitag mit.

Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Emmerich in einem VW Tiguan auf der Beeker Straße von der Autobahnausfahrt in Richtung Elten. Ein Imbisswagen ohne Kennzeichen in der Art eines Wohnmobils kam ihm in Höhe des Buschwegs entgegen.