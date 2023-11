Unfall auf der Rheinbrücke in Emmerich Lastwagen und Bus - Außenspiegel berühren sich

Am Mittwoch, 8. November, gegen 06:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Emmericher Rheinbrücke in Richtung Kleve. Mittig der Brücke kam ihm ein Lkw entgegen, der so weit in die Gegenfahrbahn reichte, dass die Seitenspiegel der Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Linienbusses erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Lkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.