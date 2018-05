Emmerich: Kurhaus-Sammlung hat "Geist" bekommen

Emmerich Dem Klever Museum ist mit Hilfe von Land, Stiftung und Freundeskreis ein bedeutender Ankauf gelungen.

Der Geist zieht ein im Klever Kurhaus: Via Lewandowskys beeindruckende Installation von der Sommer-Gruppenausstellung 2017 "Inside Intensity" wird dauerhaft in die Sammlung des Museums kommen. Jene Arbeit, die sich ins Gedächtnis einbrennt: 4,8 Meter lang strahlen fünf mannshohe Buchstaben grell "Geist" von der Wand. Ein Geist, der mit seinem Licht die Umgebung mit warmen aber auch alarmierenden "Rot" erfüllt. Das Werk begeisterte auch die jungen Kunstfreunde - bei "Schule-Kunst-Museum" gehörte Lewandowsky zu den meist zitierten.

Kurhaus-Direktor Harald Kunde ist begeistert, dass der "Geist" künftig in die Säle des Hauses strahlt und nicht nur bei besonderen Präsentationen zum Vorschein kommt. "Wir installieren ihn an der Stirnseite des neuen Innenhofes", sagt Kunde. Er ist also vom Treppenhaus des Friedrich-Wilhelm-Bedas zu sehen, leuchtet in den Katharina-von Kleve-Saal. Vorgestellt wird die Neuerwerbung am 8. Juli zur Eröffnung des zweiten Teils der Sammlungspräsentation. Ende Juni soll er installiert werden. Das LED-Licht der Großbuchstaben schlägt nicht ins Kontor der Stromrechnung, so dass das Werk während der Öffnungszeiten leuchten kann.