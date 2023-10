Am 5. November Der „Reeser Kunst Sonntag“ geht in die 22. Runde

Vor dem Delltor stellt Achim Tenbieg alias Jojo in der ehemaligen Commerzbank aus, in der neuen Filiale von Bestattungen Klaczynski sind Rees-Collagen der Bocholterin Petra Grunden-Böing und Niederrhein-Fotografien des Reesers Günter van Laak zu sehen. Von dort aus ist es nicht weit bis zur LKT Schule Praxis Becker-Schulz am Westring, in der Stefanie Becker-Schulz kunsttherapeutische Werke zeigt. In der Neustraße 6, bei Orthopädie Niederrhein, stellt Reiner Müggenborg aus. In der Fallstraße 9 platziert Miranda Ricken Kunstwerke in einem Ladenleerstand, in der Fallstraße 15 stellt Veronica Molenkamp-Puttenstein ihre Bilder in der Zahnarztpraxis Puttenstein aus. Bei RosTick vor dem Falltor 4 zeigt Christoph Köpping das Reeser Stadtpanorama aus Cortenstahl und Edelstahl.