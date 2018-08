Kunstmesse in Rees

REES Die Reeser Kunstmesse im Bürgerhaus geht am Wochenende in ihre elfte Auflage.

Am Wochenende kommen Kunst- und Literaturfreunde in Rees gleich bei zwei Veranstaltungen auf ihre Kosten: Während am kommenden Sonntag der traditionelle Büchermarkt auf der Rheinpromenade über die Bühne geht, wird bereits am Samstag die Kunstmesse im Bürgerhaus eröffnet. Dass die von Christiane Meininghaus initierte Kunstmesse ein gutes Renomme genießt, lässt sich an zwei Dingen ablesen: Zum einen geht die zweitägige Veranstaltung in ihre mittlerweile elfte Auflage. Zum anderen gab es auch für diese Kunstmesse wieder zahlreiche Bewerbungen: 33 Künstler wurden dabei ausgewählt, die jetzt ihre Werke zeigen.