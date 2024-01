Kunst in Emmerich Eröffnung des Ausstellungsjahres im Schlösschen Borghees

Egbert Hense hat in Dortmund Kunst studiert. Zugleich ist er Theologe. Und so gehen seine Bilder in die Tiefe, geben im besten Fall Denkanstöße. Für den Künstler ist es immer wieder spannend, wie die Menschen auf seine Arbeiten reagieren. Bei der Ausstellungseröffnung, zu der jeder eingeladen ist, ist er vor Ort und stellt sich dem Gespräch. Elke Spörkel führt in die Werke ein. Musikalisch wird die Veranstaltung mit Bluesmusik von Melvin Schulz genannt Menningmann begleitet.