REES : Kunst aus Rees auf Helgoland

Die Reeserin Heidi Wellmann nimmt am Kunstsommer auf Helgoland teil. Foto: Wellmann

REES Vom Niederrhein auf die deutsche Hochseeinsel. Heidi Wellmann nimmt zur Zeit am „Kunstsommer“ auf Helgoland teil.

Der Helgoländer Kunstsommer lockt derzeit Künstler und Kunstfreunde auf die Nordseeinsel in der Deutschen Bucht. Auch Heidi Wellmann stellt dort zum zwölften Mal ihre Werke aus. Die Reeserin, die das Schmuck- und Kunstgeschäft „Individuum“ betreibt, hat sich als Mitglied der Künstlergruppe „Paradox“ und als Solokünstlerin einen Namen gemacht. Anfangs stellte sie ihren Designer-Schmuck aus, im Laufe der Jahre sind ihre Bilder in den Vordergrund gerückt: meist Acryl- und Aquarellbilder, in denen sie die Naturgewalten und Schönheiten von Helgoland zeigt.