Ausstellung von Pro Kultur : Kleine Kunstwerke mit großen Frauen

Irene Möllenbeck (l.) und Gaby Krafft von Pro Kultur mit dem Künstler Klaus Cordes. Er zeigt ab dem 4. November seine originellen Bilder im Foyer des PAN-Kunstforums. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Kunst mit Briefmarken: Mit der „Mail-Art“ von Klaus Cordes erinnert der Bürgerverein Pro Kultur an die Rechte der Frauen, die es in Zeiten von Corona oft wieder schwerer haben.

Clara Schumann am Einkaufswagen im Supermarkt, Clara Schumann auf dem Deck eines Segelschiffes, Clara Schumann im Cocktailsessel – dass die berühmte Komponistin und Pianistin (1819 bis 1896), die zu Lebzeiten im Schatten ihres Mannes Robert Schumann stand, auch in heutigen Alltagssituationen eine gute Figur abgibt, ist der „Mail-Art“ von Klaus Cordes zu verdanken. Der Bocholter transportiert mit einer originellen Collage-Technik berühmte Persönlichkeiten in die Jetzt-Zeit, in dem er Briefmarken mit den Konterfeis seiner Protagonisten auf Fotografien andere Körper oder Kulissen montiert — mit einem verblüffenden Ergebnis. Dass es sich hierbei um Fotomontagen handelt, ist oft erst auf den zweiten Blick zu erkennen.

Der Emmericher Bürgerverein Pro Kultur greift jetzt zum zweiten Mal auf Bilderserien von Cordes zurück. In der Ausstellung „Drei starke Frauen und ein kunstseidenes Mädchen“, die ab heute im Foyer des PAN-Kunstforums zu sehen ist, geht es um das weibliche Geschlecht. „Wir wollen mit dieser Ausstellung auf zwei Jubiläen aufmerksam machen, die in der Corona-Pandemie etwas untergegangen sind. Zum einen auf den ersten Weltfrauentag, der erstmals 1911 stattfand, zum anderen auf den 8. März 1921. Seitdem wird jährlich zu diesem Datum der Tag der Frau begangen“, erklärt Irene Möllenbeck von Pro Kultur.

Info Ausstellung ist bis zum 23. Januar zu sehen Die Ausstellung ist ab dem 4. November im Foyer des PAN-Kunstforum an der Agnetenstraße bis zum 23. Januar zu sehen. Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt 2G. Eine Vernissage wird es nicht geben. Pro Kultur denkt aber über eine Medissage oder eine Finissage nach, abhängig von der aktuellen Entwicklung. Ein Termin wird dann noch bekannt gegeben.

Dass der Verein dieses Thema ausgerechnet jetzt aufgreift, ist kein Zufall. „In den letzten 100 beziehungsweise 110 Jahren hat sich die Situation der Frauen zwar verbessert, aber es gibt auch wieder Rückschritte“, sagt Möllenbeck. So sei, was die Bezahlung von Frauen anbelangt, von Gleichberechtigung oft immer noch nicht zu reden. Dazu habe Corona viele Frauen wieder in die Rollen der Hausfrauen zurückgedrängt. „Auch die wiedererstarkte politische Rechte ist eine Bedrohung für das Frauenrecht“, warnt Irene Möllenbeck.

Mit Klaus Cordes hat Pro Kultur einen Künstler gefunden, der starke Frauen mit einer gewissen Leichtigkeit und feiner Ironie gut in Szene setzt. „Eigentlich dienen meine Bilderserien nur der Illustration von Texten“, erklärt der 75-Jährige. Die befinden sich unter seinen kleinformatigen Bildern. Und bestehen aus Zitaten oder selbstentworfenen Geschichten. Für seine Ausstellung in Emmerich, die gut 60 Exponate umfasst, hat er außer Clara Schumann auch die berühmte Tanzchoreografin Pina Bausch (1940 bis 2009) und die Malerin Paula Modersohn-Becker (1876 bis 1907) ausgewählt, allesamt Frauen also, die in der Kunstwelt ihren „Mann“ standen.

Auch das „kunstseidene Mädchen“, das im Titel der Ausstellung auftaucht, gehört in gewisser Weise dazu. Es ist eine Reminiszenz an den gleichnamigen Roman von Irmgrad Keun, der 1932 erschien. Dabei geht es um die Protagonistin Doris, die sich in der Weimarer Republik zunächst in einer Kleinstadt und dann in Berlin über Wasser halten muss.

Cordes’ Bilderserien greifen diese Themen mit Tiefgang auf. Seine Kleinkunst, wie er sie aufgrund des Formates selber nennt, lädt zum genauen Lesen und Hinschauen ein.