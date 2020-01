Haus Wesendonk : Kulturwerkstatt startet durch

Haldern Nach einem halben Jahr voller Anträge und Umbauten füllt sich nun der Aushangkasten mit Ankündigungen am Haus Wesendonk. Stephan Lorenz und Silja Böhling-Buhl organisieren Theater, Kino, Literaturtreff und Bühne für „Nerds“.

Das Haus Wesendonk, 1865 erbaut, hat schon vieles erlebt: Es war Stall und Scheune, ein Altenzentrum und wird nun Theater, Kino, Literaturtreff und Zirkus sein. Möglich macht dies Silja Böhling-Buhl. Die Theaterpädagogin hat die untere Etage der Immobilie an der Klosterstraße von der neuen Eigentümerin angemietet. „Heidrun Weber-Klinkhammer war von der Idee einer Theater- und Kulturwerkstatt angetan, zumal das Haus so vom ganzen Dorf genutzt werden kann“, sagt Silja Böhling-Buhl.

Zusagen Anmeldungen für alle Angebote per Mail an siljaboehling-buhl@web.de

Der gläserne Aushangkasten am Haus Wesendonk füllt sich langsam mit bunten Ankündigungen, denn nach einem halben Jahr der Anträge und Umbauten will die Kulturwerkstatt nun richtig durchstarten. Einen Schwerpunkt bildet die Theaterarbeit. „Endlich habe ich einen festen Proberaum für meine vier Theatergruppen“, freut sich Silja Böhling-Buhl, die auch die Mitarbeiter der Lebenshilfe in Szene setzt und mit ihnen mehrere Inklusionspreise gewonnen hat. Bis im Februar die neue Probezeit beginnt, soll auch die Bühne mit Vorhang und Scheinwerfern fertig sein. Bei Aufführungen finden bis zu 50 Personen Platz. „Mein Theater“, nennt Silja Böhling-Buhl das Haus Wesendonk, erhebt damit aber keine Besitzansprüche, sondern wünscht sich, dass jeder Halderner sagt: „Ich gehe heute in mein Theater.“

Wer immer schon mal auf der Bühne stehen und in eine fremde Rolle schlüpfen wollte, hat ab sofort an jedem Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr die Gelegenheit dazu. Der Monatsbeitrag liegt bei zehn Euro. An Kinder von acht bis zwölf Jahren richtet sich die Gruppe der Theaterpädagogin Hadassa de Leeuw van Weenen. Im Februar und März können sich die jungen Schauspieler immer freitags von 16 bis 17.15 Uhr ausprobieren. Ein Monat kostet 25 Euro. Am Samstag, 25. Januar, trifft sich um 11 Uhr das neue „Klima-Theater“, das in Abstimmung mit der Reeser „Fridays for Future“-Initiative Umweltthemen aufgreift und künftige Demos künstlerisch ergänzen möchte.