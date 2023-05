Veranstaltungen und Termine Was das Kulturjahr 2023 in Rees noch bringt

Info

Wirtschaftsförderung Laut Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher gibt es 2023 drei Feierabendmärkte. Im letzten Jahr hießen die (beiden) Veranstaltungen noch Abendmärkte. Mit dem neuen Namen soll der Freizeitcharakter betont werden. Geboten wird Gastronomie und Live-Musik auf dem Markt. Die Termine (donnerstags, 16 bis 22 Uhr): 1. Juni, 13. Juli und 10. August.

Weihnachtspädje Nach der erfolgreichen Premiere in 2022 gibt es auch in diesem wieder am Skulpturenpark das „Rääße Weihnachtspädje“ (1. bis 3. Dezember). Daran beteiligt sind neben der Wirtschaftsförderung auch der VVV sowie die Reeser Werbegemeinschaft. Am ersten Adventswochenende finden auch der Deichzauber in Mehr, der Budenzauber vom BSV Rees-Feldmark sowie der Weihnachtsmarkt Millingen statt. Dass die Veranstaltungen parallel laufen, sei kein Problem, so Kimm-Hamacher.

Betriebsbesichtigungen Ab September wird es wieder sechs Unternehmensführungen zum Thema Nachhaltigkeit geben, organisiert durch die Wirtschaftsförderung. Die Termine stehen in Kürze fest.