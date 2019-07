Kultur : Kleine Kunst-Häppchen im Rheinpark

Emmerich Beim Picknick rund ums Haus im Park spielte zwar zunächst das Wetter nicht ganz mit, am Ende war der Rheinpark dann doch noch ganz gut gefüllt.

Kleine Kunst-Häppchen genießen, in angenehmer Atmosphäre Freunde und Bekannte treffen und es sich dabei auf der Wiese des Rheinparks gemütlich machen — das war die Absicht, die hinter dem mittlerweile zweiten Picknick rund um das Haus im Park am Samstag stand. Zum Glück hatten die Organisatoren des Künstler-Kollektivs „Ordnung Sitte Sauberkeit“ und der Musik- und Kulturinitiative „Mukie“ den Wetterbericht gelesen und vorgesorgt: Als am Nachmittag ein kurzer, aber heftiger Regenschauer niederging, wurde am Haus im Park kurzerhand eine Plane gespannt. So konnten alle den Tag im Trockenen verbringen.