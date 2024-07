Kult-Band aus Rees-Mehr Alles andere als ein Flop

Liverpool hat die Beatles, Hamburg Udo Lindenberg. In Mehr sind die „Floppers“ die unangefochtene Nummer eins. Die Sieben-Mann-Band, die sich nach dem Schlager-Trio „Flippers“ benannt hat („die hatten die Hits und wir die Flops“) ist eine feste Größe im Mehrer Karneval. Doch dann und wann treten die „Floppers“ auch außerhalb der fünften Jahreszeit auf. Jetzt zum Beispiel am 13. Juli in privatem Kreis bei einem runden Geburtstag. Am Tag zuvor dürfte das Publikum sicherlich größer sein, wenn zur „öffentlichen Probe“ in die Gaststätte „Zur Rose“ geladen wird. Dann ist sogar eine Vorgruppe mit von der Partie. Das dürfte ein ziemlich „floppiger“ Abend werden.