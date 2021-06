An der Speelberger Straße : Feuerwerk gezündet – Kuh verendet

Die Kripo sucht Zeugen zu dem Fall, der sich an der Speelberger Straße ereignet hat. Foto: dpa/Fabian Strauch

Klein-Netterden Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Feuerwerksbatterie auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs gezündet. Eine Kuh geriet dabei in Panik und brach sich an einem Stallgitter das Genick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Vielleicht war es nur ein Dumme-Jungen-Streich, er endete auf jeden Fall tragisch. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.40 Uhr Anwohner eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Speelberger Straße von lautem Knallen und den folgenden tierischen Lauten aus den eigenen Stallungen geweckt. Offensichtlich hatten unbekannte Täter auf der Höhe des Hofs eine Feuerwerksbatterie gezündet und einzelne Feuerwerkskörper auf das Grundstück geworfen. Als die Anwohner im Stall nachsahen, fanden sie eine verendete Kuh.

Vermutlich durch den Lärm in Panik geraten, hatte sich das Tier an einem Einstellgitter im Stall das Genick gebrochen.