Emmerich : Ordnungsdienst: Kritik an der „langen Bank“

In Emmerich ist das noch lange nicht in Sicht: Das Bild zeigt den Ordnungsamt der Stadt Grevenbroich. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Emmerich Im September sollte das Ordnungsamt verstärkt werden. Doch der geplante Ordnungsdienst verzögert sich. Die CDU kritisiert deswegen den Bürgermeister. Und bei Facebook gibt es eine Reihe von Kommentaren.

Im September 2019 stimmte die Emmericher Politik für den Vorschlag von Bürgermeister Peter Hinze, für Emmerich einen Ordnungsdienst einzurichten. Die Idee hatte er bereits im Sommer 2019 vorgestellt. Inhalt: Die zusätzlichen Kräfte für das Ordnungsamt sollen in den Abendstunden und am Wochenende für mehr Sicherheit und Ordnung in Emmerich sorgen.

Es sei unverständlich wieso sich das Projekt so lange verzögere, wo sich doch alle Akteure einig seien und hier eine klare Priorität gesetzt hätten, so Matthias Reintjes. Er ist nicht nur der Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat, sondern auch der Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten.

„Hier muss der Beschluss der Politik schnellstmöglich umgesetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Die Bürgerinnen und Bürger verlieren das Vertrauen in Politik und Verwaltung, wenn der Bürgermeister als Ankündigungsweltmeister wahrgenommen wird, aber keine Taten folgen.“

Auch bei Facebook gab es eine rege Diskussion um das Thema. Der Tenor: In Emmerich braucht alles länger als woanders. Und es brauche zu lange. Ein Emmericher zitierte bei Facebook einen Satz, den die Rheinische Post in einem Kommentar im September 2019 formuliert hatte.

In dem Kommentar ging es um Projekte, die seit Jahren geplant und nicht umgesetzt worden sind. Viele Dinge werden in Emmerich auf die lange Bank geschoben. „Mag sein, dass sie in Düsseldorf die längste Theke der Welt haben. Aber wir haben die längste Bank“, hieß es in der RP. Dieser Satz fand sich dann am Donnerstag bei Facebook wieder.