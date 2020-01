Wirtschaft : Kritik am Wirtschaftsförderer: FDP unterstützt Gastronomen

Rees (bal) Die FDP hat den Tadel der Gastronomen an der Stadtverwaltung zum Anlass genommen, ihre Kritik an der Reeser Wirtschaftsförderung zu erneuern. „Die Gastronomen beschweren sich zurecht über die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie ist überfordert, nicht mit dem richtigen Gespür ausgestattet, was die Gewerbetreibenden benötigen und wie man auf sie zu geht. Es fehlt an Professionalität“, so Clemens Willing und Christian Schultze-Böing von der FDP.

Wie berichtet, hatten die Gastronomen Andrea Collins und Ludger Rösen in dieser Woche gegenüber der RP Äußerungen des Reeser Wirtschaftsförderers Heinz Streuff zur Leistungsfähigkeit der Reeser Gastronomie kritisiert. Sie könne nicht genügend Tagestouristen mit Mittagessen versorgen, so die Einschätzung des Wirtschaftsförderers, nachdem im Sommer Busse mit Gästen die in Rees essen sollten, nach Kalkar und Xanten umgeleitet werden mussten. Darüber habe es mit den Wirten keine Absprachen gegeben, so Rösen und Collins, die zudem die Sondergenehmigungen kritisierten, die ein künftiger Pächter der leerstehenden Gastronomie im Drei-Giebel-Haus am Rheintor erhalten soll, während für die eingesessenen Gastronomen hohe Auflagen gelten würden.