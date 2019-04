Kirche in Kevelaer : Auf den Spuren der Kevelaerer Wallfahrt

Rees/Kevelaer Die Reeser Pastoralreferentin Kristina Labs hat ihre Masterarbeit über die Anrufung von Maria als Fürsprecherin geschrieben. Als Beispiel dafür hat sie das Pilgern nach Kevelaer gewählt.

Die Umfrage sieht sie auch nicht als richtige wissenschaftliche Arbeit, sondern als Feldstudie, die den Einstieg in den theoretisch, wissenschaftlichen Teil ihrer Masterarbeit bildet. Darin arbeitet sie die Unterschiede der Rolle Marias in den Konfessionen heraus. Hauptkritikpunkt aus protestantischer Seite sei, dass Maria zu sehr auf die Seite des Göttlichen rücke und damit Jesus aus dem Fokus gerate. Es gebe aber auch viele Bereiche, in denen sich die Konfessionen bei Maria inzwischen annähern würden. „Man will nicht das Trennende betonen, sondern das Verbindende, für katholische und protestantische Christen ist Maria beispielsweise eine Person, die eine besondere Rolle im Leben Jesu gespielt hat.“

Für die 27-Jährige ist es ein besonderes Gefühl wenn sie in Kevelaer einzieht und an der Gnadenkapelle steht. Ihre Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit waren für sie auch die Motivation, Theologie zu studieren. Nach der Masterarbeit, seit August, arbeitet sie in St. Irmgardis Rees und freut sich an dem Kontakt zu den Menschen in der Gemeinde. Sie fühle sich gut aufgenommen, etwas fehle ihr allerdings der Kontakt zu gleichaltrigen Leuten. Denn denen fehlt oft der Zugang zur Kirche. Es sei die große Herausforderung, Jugendliche und jüngere Leutet wieder für Kirche zu begeistern. Das Thema will sie im zweiten Jahr ihrer Ausbildung angehen. Denkbar seien besondere Formen von Gottesdiensten, die junge Menschen ansprechen. Jetzt freut sie sich vor allem auf das Ferienlager auf Ameland. Dort wird sie Lagerleiterin sein.