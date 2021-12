Kirche : Keine Krippenfeiern an Heiligabend

Auch in der St.-Aldegundis-Kirche wird nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung stehen. Foto: Markus Balser

EMMERICH Alternativen gefunden: So werden in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes, der Täufer an Weihnachten die Gottesdienste gefeiert.

(RP) Aufgrund der sich zuspitzenden Coronapandemie werden in der Seelsorgeeinheit St. Johannes der Täufer/St. Christophorus am Heiligen Abend keine Krippenfeiern und keine Familiengottesdienste stattfinden.

Am Heiligen Abend waren Krippenfeiern in St. Martini und in Heilig-Geist, sowie in Praest vorgesehen. Diese werden nicht stattfinden. Stattdessen wird in Praest und auch in der Heilig-Geist-Kirche ein Krippenweg aufgebaut werden. Zu den Öffnungszeiten der Kirchen kann dieser Krippenweg mit der Familie begangen werden. Gebete und Anregungen zur Gestaltung der Weihnachtszeit liegen dort aus. Auch alle übrigen Kirchen sind an den Weihnachtstagen bis einschließlich 6. Januar 2022 tagsüber geöffnet und laden zum Besuch der Krippen ein.

Die Familiengottesdienste an Heilig Abend in der Heilig-Geist-Kirche (16.30 Uhr) sowie auch in Vrasselt (16 Uhr) werden lediglich als feierliche Christmetten abgehalten. Auch sind Familien zum Besuch der Krippenwege eingeladen. Vorschläge für das Gebet zu Hause in der Familie und für die Gestaltung einer Krippenfeier liegen in den jeweiligen Kirchen aus.

Alle übrigen Gottesdienste am Heiligen Abend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag werden, wie angegeben, stattfinden. Leider können die Kirchenchöre nicht mitwirken. Allerdings werden Instrumentalisten und Solisten verschiedene Gottesdienste musikalisch mitgestalten. Eine Anmeldepflicht für die Gottesdienste besteht nicht. Die Kirchen sind ausreichend groß dimensioniert, um die geforderten Abstände einhalten zu können. Die Maskenpflicht gilt für den gesamten Kirchenraum und für die Feier des Gottesdienstes durchgehend.