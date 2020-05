Am ehemaligen Amtsgericht : Kreisel lockt jetzt Bienen an

Am alten Amtsgericht stehen jetzt die neu gepflanzten Stauden in Blüte. Foto: Stadt Rees

REES Der Kreisverkehr vor dem alten Amtsgericht wurde mit 1500 Stauden insektenfreundlich umgestaltet. Die dafür ausgewählten Pflanzen sorgen bis in den Herbst für ein farbenfrohes Bild.

(RP) Die Innenfläche des Kreisverkehrs am alten Amtsgericht in Rees umfasst rund 300 Quadratmeter. Durch das Abtragen des Rasens und der Bepflanzung mit verschiedenen Staudenarten wurde der Kreisel im März umgestaltet. Jetzt stehen die ersten Stauden in Blüte. Über das zusätzliche Nahrungsangebot dürfen sich Bienen und Insekten aber noch den ganzen Sommer freuen. Astern, Katzenminze, Gräser, Salvien und Co. sorgen dafür, dass der Kreisverkehr bis in den Herbst farbenfroh bleibt. 1500 Stauden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in verschiedenen Höhen und Blütenfarben blühen werden, wurden gepflanzt. Kosten: circa 5000 Euro.