Landtagswahl 2022 im Kreis Kleve : CDU zeigt sich für Landtagswahl zuversichtlich

Kreis Kleve Stefan Rouenhoff, Günther Bergmann und Stephan Wolters wollen die Entwicklung des Kreises Kleve weiter vorantreiben. Der Angriffskrieg Russlands sei „Völkermord“, sagen sie.

Er verweist auf Erfolge in Emmerich und Rees, an denen die CDU beteiligt war. Etwa die Rettung von Schloss Bellinghoven in Haffen-Mehr. Die Einrichtung der Caritas, die jungen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen nicht nur ein Zuhause, sondern auch behindertenspezifische Ausbildungen ermöglicht, war in finanzielle Schieflage geraten, weil sie aufgrund ihrer Einmaligkeit in keine Förderrichtlinie hineinpasste. Oder die Unterstützung des Ensembles Schlösschen Borghees mit Fördermitteln des Landes, für Bergmann eine „Herzensangelegenheit.“ Bergmann lässt auch andere Themen nicht unerwähnt: Etwa das alte Polizeigebäude in Emmerich, für das in enger Zusammenarbeit mit Bürgermeister Peter Hinze und Stadtwerkechef Udo Jessner eine gute Lösung gefunden werden konnte: Es befindet sich jetzt im Besitz der Stadt. Auch beim Postgebäude sei man da auf einem guten Weg. Für die jetzt anstehende Sanierung der L7 habe „ein dickes Brett gebohrt“ werden müssen. Ähnliches stehe jetzt auch beim notwendigen Lückenschluss des Hochwasserschutzes im Bereich Rees bevor. „Den müssen wir dringend vorantreiben.“ Im Moment jedoch hake es bei der Bezirksregierung.