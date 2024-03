Besondere Aktion in Rees Auf einen Kaffee mit der Polizei

Rees/Kreis Kleve · Die Polizei sucht im Kreis Kleve den Kontakt zu den Bürgern. Dazu gaben die Beamten Kaffee aus. Die Aktion „Coffee with a Cop“ in Rees kam gut an.

21.03.2024 , 14:03 Uhr

Am Stand der Polizei in Rees herrschte beste Stimmung. Die Resonanz auf die Aktion war sehr gut. Foto: Polizei